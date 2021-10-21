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Многодетной матери из Калининграда выплатили более 190 тысяч рублей соцподдержки
Общество
Многодетной матери из Калининграда выплатили более 190 тысяч рублей соцподдержки
pexels.com  /  Sarah Chai

Калининград, 21 октября. Многодетная мать из Калининграда дважды обращалась в ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» с заявлением о предоставлении ей ежемесячной денежной выплаты на несовершеннолетних детей и столько же раз получала отказ. Об этом ФАН сообщают в пресс-службе прокуратуры Калининграда. Восстановить справедливость местная жительница смогла только после обращения в ведомство.

В соответствии с указом Президента России от 20.13.2020 № 199 установлена ежемесячная денежная выплата на детей от 3 до 7 лет. Она предоставляется нуждающимся в социальной поддержке семьям с детьми. Была проведена проверка соблюдения федерального законодательства при принятии решения об отказе в предоставлении мер социальной поддержки, и выяснилось, что никаких оснований для отказа в предоставлении денег многодетной матери не имелось.

«Там учитывали наличие двух автомобилей в их семье, но прокуратура при проведении проверки, сопоставив это с требованиями закона, приняла решение о незаконности отказа. Семья все равно малоимущая, им положена социальная выплата. Год выпуска автомобилей тоже учитывается», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь прокуратуры Калининграда Ирина Ивонинская.

В адрес директора Центра вынесено представление, которое было удовлетворено. Местная жительница получила выплату за период с января 2021 года в размере более 11 тысяч на каждого ребенка ежемесячно.

Ранее ФАН сообщал, что многодетная мать из Калининграда живет в муниципальном бараке без туалета. Жилье она получила от местной администрации.

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