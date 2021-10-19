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Полицейские разбираются с возможным похищением двух девушек в Казани
Происшествия
Полицейские разбираются с возможным похищением двух девушек в Казани
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Казань, 19 октября. Сотрудники полиции проводят проверку после сообщения о возможном похищении. Речь идет о молодых уроженках Дагестана. Их якобы увезли из приюта.

Согласно неофициальной информации, девушек забрали люди в полицейской форму. В региональном министерстве отметили, что проверили все отделения, никто из стражей порядка девушек не увозил. В полиции констатировали, что в служебном обмундировании мог прийти любой, сообщило РБК.

Девушки накануне написали правозащитнице о том, что за ними приехали полицейские. Затем они прислали видео. На кадрах девушки сидели в комнате и с улыбкой утверждали, что у них все нормально.

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