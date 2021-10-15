Пьяная пенсионерка в Татарстане зарубила топором своего сына

Казань, 15 октября. В Татарстане 72-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения зарубила топором своего 50-летнего сына. Она дала признательные показания, сообщили ФАН в региональном следственном управлении.

Трагедия произошла в селе Тоншерма Тетюшского района республики. Тело мужчины в доме обнаружил сожитель подозреваемой, который и рассказал о случившемся в правоохранительные органы. Позднее женщина созналась в содеянном и объяснила, что убила сына на почве неприязненных отношений.

«Она дождалась, когда сын ляжет спать, и нанесла ему несколько ударов топором по голове», — уточнили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В следственном управлении отметили, что подозреваемая злоупотребляет спиртными напитками. В момент совершения убийства она также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее ФАН сообщал, что житель Казани, вооружившись пятью ножами, напал на свою знакомую. Женщина выжила, несмотря на то, что получила множество ранений в голову.