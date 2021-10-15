Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 октября 16:07
16:05
Общество
Власти Иркутска сделали вакцинацию от COVID-19 обязательной для некоторых граждан
16:04
Происшествия
Количество погибших при взрыве в шиитской мечети Кандагара выросло до 62
16:03
Происшествия
Супружескую пару наркоманов из Пермского края задержали в ХМАО
16:02
Экономика
Стоимость биткоина увеличилась на 4% за сутки
16:02
Общество
Испанские спасатели вытащат собак из западни с помощью вертолета
16:00
Весь мир
Ливийские службы безопасности арестовали террориста ИГ из Туниса
15:58
Весь мир
Главы МИД Ливии и Турции обсудили подготовку к декабрьским выборам
15:56
Общество
Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу в России 17 октября
15:54
Политика
Обозреватель портала The Paper предостерег Японию от «ярости Путина» из-за Курил
15:53
Армия
МИД РФ: риски от размещения военных баз ВС США в Центральной Азии превысят любые выгоды
Все новости

Пьяная пенсионерка в Татарстане зарубила топором своего сына
Происшествия
Пьяная пенсионерка в Татарстане зарубила топором своего сына
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Казань, 15 октября. В Татарстане 72-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения зарубила топором своего 50-летнего сына. Она дала признательные показания, сообщили ФАН в региональном следственном управлении.

Трагедия произошла в селе Тоншерма Тетюшского района республики. Тело мужчины в доме обнаружил сожитель подозреваемой, который и рассказал о случившемся в правоохранительные органы. Позднее женщина созналась в содеянном и объяснила, что убила сына на почве неприязненных отношений.

«Она дождалась, когда сын ляжет спать, и нанесла ему несколько ударов топором по голове», — уточнили в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В следственном управлении отметили, что подозреваемая злоупотребляет спиртными напитками. В момент совершения убийства она также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее ФАН сообщал, что житель Казани, вооружившись пятью ножами, напал на свою знакомую. Женщина выжила, несмотря на то, что получила множество ранений в голову.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пьяная пенсионерка в Татарстане зарубила топором своего сына
россия татарстан убийство сына убийство топором мать убила сына
Комментировать