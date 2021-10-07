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Мужчина в Татарстане похитил из секс-шопа дорогой фаллоиммитатор
Происшествия
Мужчина в Татарстане похитил из секс-шопа дорогой фаллоиммитатор
wikipedia.org  /  Philafrenzy / CC BY-SA 4.0

Казань, 7 октября. В столице Татарстана мужчина похитил из секс-шопа фаллоиммитатор стоимостью 15 тысяч рублей, сообщили ФАН в магазине. Правоохранительные органы уже поставлены в известность.

«Мужчина похитил фаллоиммитатор из нашего магазина на улице Декабристов. Мы обратились в полицию», — отметили в компании.

По имеющейся информации, злоумышленник воспользовался тем, что продавец была занята оформлением заказа для другого клиента. В это время он сбежал с секс-игрушкой.

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане 74-летняя женщина посещала популярную школу интимной гимнастики. Она пока остается самой возрастной ученицей курсов.

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россия татарстан фаллоимитатор хищение секс-шоп
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