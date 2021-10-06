Неизвестный в Казани расстрелял автобус из пневматического пистолета

Казань, 6 октября. В столице Татарстана неизвестный из пневматического пистолета обстрелял пассажирский автобус. Видеозаписи происшествия переданы правоохранителям, сообщили ФАН в ассоциации автотранспортных предприятий республики.

Инцидент произошел в Кировском районе Казани, где пока неустановленный молодой человек открыл огонь из пистолета по автобусу, курсирующему по 45 маршруту. Перевозчик передал в полицию записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в автобусе.

«По предварительному заключению эксперта в автобус стреляли из пневматического пистолета. Сейчас расследованием инцидента занимается полиция. Пострадавших в автобусе нет», — отметили в ассоциации.

Ранее ФАН сообщал, что водитель такси в Казани открыл стрельбу из пистолета по двум пассажирам. До этого между ними произошел конфликт, переросший в драку.