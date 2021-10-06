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В Татарстане задержали подозреваемых в краже денег и документов из сейфа следователя
Происшествия
В Татарстане задержали подозреваемых в краже денег и документов из сейфа следователя
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Альметьевск, 6 октября. Сотрудники ФСБ и МВД задержали подозреваемых в краже крупной суммы денежных средств и уголовного дела из сейфа отдела по расследованию особо важных дел СК России по Татарстану.

Как сообщает «Татар-информ», злоумышленников обнаружили в Альметьевске. Другие подробности пока не сообщаются.

В минувший вторник, 5 октября, стало известно, что неизвестные похитили из сейфа областного управления СК России 15 миллионов рублей и материалы одного их дел. Было установлено, что кражу совершили в ночь на 4 октября. Воры в масках проникли в здание, заклеили объективы камер видеонаблюдения и вскрыли сейф. Пока неизвестно, что именно было главной целью злоумышленников — деньги или документы.

Согласно одной из версий, денежные средства были вещественным доказательством по делу известного татарского предпринимателя. Сам сейф находился в кабинете заместителя начальника отдела СК России по республике. По другой версии, воры целенаправленно пришли за документами, так как без этих материалов судебный процесс пришлось бы отложить.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. главы республиканского управления ведомства доложит о ходе расследования похищения.

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кража сейф республика татарстан
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