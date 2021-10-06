Бедное меню, номера без ремонта и громкая музыка: отдых в Турции на пять звезд

Летом после ограничений, вызванных пандемией коронавируса, было возобновлено авиасообщение между Россией и турецкими курортами. Россияне получили возможность вновь отдыхать на средиземноморском побережье этой страны. Во сколько сейчас обходится отпуск в Турции, и какие услуги за эти деньги получают туристы, ФАН узнал у жительницы Татарстана.

Ковидная подготовка к поездке

Алсу Ш. вместе с мужем и двумя детьми провела десять дней в одном из пятизвездочных отелей города Сиде, который находится в районе Антальи. Отдых пришелся на вторую половину сентября — на так называемый бархатный сезон.

По словам российской туристки, для того чтобы попасть в Турцию, в настоящее время необходимо либо быть привитым двухкомпонентной вакциной «Спутник V», либо подтвердить отсутствие COVID-19 ПЦР-тестом. Кроме того, по требованию турецкого Минздрава, каждый турист должен заполнить специальную анкету на сайте ведомства.

«Если вы собираетесь в Турцию, то очень желательно в режиме реального времени следить за всеми изменениями в правилах на въезд в страну. Когда мы подбирали тур, турецкая сторона впускала к себе без ПЦР-тестов всех привитых любой из российских вакцин за исключением «Спутник-Лайта». В течение пары дней эти правила поменялись — в страну можно было попасть только вакцинированным «Спутником V». То есть они исключили «Эпиваккорону» и «Ковивак», всем не привитым «Спутником» пришлось сдавать ПЦР-тесты», — предупредила Алсу Ш.

Как рассказала собеседница ФАН, ПЦР-тест необходимо сдать хотя бы за двое суток до вылета, когда уже полностью оплачена турпоездка. При этом если тест окажется положительным, то до авиарейса туриста не допустят.

«Поэтому многие доплачивают и покупают страховку. Нет гарантий, что ПЦР-тест покажет отрицательный результат. Нам повезло, мы оказались здоровы. После этого мы заполнили форму на сайте Минздрава Турции, это не вызвало проблем, так как она доступна и на русском языке», — отметила жительница Татарстана.

Впрочем, в казанском аэропорту никто результатами тестов не поинтересовался. По мнению Алсу Ш., это могло быть связано с тем, что все было заранее занесено в базу.

«Нас никто не просил показать результаты ПЦР-теста на бумаге. Я думаю, у них это все есть в базе, поэтому не посмотрели. В любом случае, лучше иметь их при себе», — сказала она.

Пятизвездочные номера с осыпавшейся штукатуркой

После прибытия в аэропорт Антальи россияне обратились к представителям своего туроператора. Оттуда их на автобусе доставили прямиком к дверям их отеля в Сиде.

«Дорога заняла около часа времени. Нас сразу не заселили в номер, но разрешили пользоваться всеми остальными услугами: мы могли оставить багаж в специальной комнате, сходить поесть или отправиться на пляж», — уточнила туристка.

Заселение в номер произошло спустя несколько часов. Он был двухкомнатным и просторным. Однако не во всех номерах отеля можно было свободно развернуться.

«Так как мы ехали с двумя детьми, то мы должны были заселиться в семейный номер, состоящий из двух комнат. Из-за этого тур нам обошелся на 35 тысяч рублей дороже — если бы нас было трое, то можно было бы забронировать обычный номер, и поездка стоила бы 135 тысяч рублей, мы же заплатили 170 тысяч. Зато номер у нас был просторный, мы видели однокомнатные номера — в них с трудом можно было развернуться, хотя и тесноты, конечно, не было», — пояснила собеседница ФАН.

/ Федеральное агентство новостей

Что касается уборки в номере, то она производилась хуже, чем предполагали россияне. Кроме того, стены в некоторых местах требовали хотя бы косметического ремонта.

«Нужно понимать, что это пятизвездочный отель, который только недавно открылся после реконструкции. То есть в нем по определению все должно быть новым. Однако в нашем номере мы видели, как со стен опадала то ли известь, то ли штукатурка. Да убирались в номере не очень хорошо — та же штукатурка так и оставалась неубранной все время, пока мы там были», — пожаловалась туристка.

/ Федеральное агентство новостей

В то же время она заметила, что в номере ежедневно проводилась дезинфекция против коронавируса. Персонал мыл полы, заправлял постель, менял напитки в холодильнике.

Море и еда по системе «не все включено»

На территории отеля есть бассейны и два аквапарка, один из которых для детей. Однако в последнем дети практически не играли, так как вода была холодной. Поэтому многие отправлялись на пляж.

«Расстояние от отеля до моря — приблизительно 500–600 метров. Можно дойти пешком, но есть и специальный автобус, который отвозит и привозит отдыхающих. Он бесплатный, на свое усмотрение можно оставлять чаевые водителю», — рассказала Алсу Ш.

Пляж оборудован лежаками и навесами, что позволяет проводить время, как на солнце, так и в тени. Также там есть полноценная столовая, в которой можно пообедать и не ехать для этого в отель.

«Сам пляж довольно обычный — есть песок, нет разбросанного мусора. Вода в море не такая прозрачная и красивая, как можно ожидать», — поделилась впечатлениями собеседница ФАН.

/ Федеральное агентство новостей

Услуги в отеле предоставляются по системе «все включено». Можно позавтракать, пообедать и поужинать, но в определенные промежутки времени. Также почти постоянно доступны различные напитки — начиная с кофе и заканчивая алкоголем. На территории имеются развлечения для детей, но они уже предоставляются за дополнительную плату. Организовывались и шоу для взрослых, которые мешали спать детям.

«Меню в ресторане не очень богатое. Голодным, естественно, никто не оставался, но большого разнообразия блюд не было. Можно было взять соки, но они явно делались из порошка, а за свежевыжатый нужно было заплатить дополнительно два евро. На каждый вечер была шоу-программа, выступали танцоры, различные скейтбордисты. Все сопровождалось громкой музыкой, и если вы решили пойти с детьми спать часов в девять вечера, заснуть там у вас вряд ли получится», — отметила Алсу Ш.

Возвращение домой по QR-коду

За день до возвращения в Россию туроператор оставляет на ресепшене отеля объявление, в котором указано время, когда за отбывающими туристами приедет автобус. Он везет отдохнувших россиян в аэропорт Антальи, где остается пройти регистрацию на рейс, паспортный контроль и дождаться вылета.

«Нас также предупредили, что до вылета из Турции необходимо заполнить специальную форму на Госуслугах и получить QR-код. Это сделать не составляет большого труда и занимает всего пару минут. Уже в самолете бортпроводники раздавали пассажирам, не прошедшим эту процедуру, бумажные анкеты. Их при выходе из самолета в Казани они оставляли у сотрудника Роспотребнадзора», — рассказала туристка.

Помимо этого, по возвращению из Турции россиянам необходимо в течение нескольких дней пройти ПЦР-тестирование на наличие коронавируса. В столичном аэропорту Татарстана эта услуга доступна по более низкой цене, чем в лабораториях города.

«Мы сразу в аэропорту сдали тесты, так как это удобнее и дешевле. Причем вакцинированным гражданам это делать нет необходимости, достаточно внести соответствующие сведения на Госуслугах», — пояснила Алсу Ш.

Отдых в Турции у жительницы Татарстана оставил в основном негативные впечатления. Он получился довольно затратным и не оправдал надежд. С другой стороны, это были полторы недели на берегу Средиземного моря, когда можно было отвлечься от бытовых проблем и отдохнуть вместе с любимой семьей.