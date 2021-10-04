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Пассажир такси погиб в ДТП с машиной дорожников под Казанью
Происшествия
Пассажир такси погиб в ДТП с машиной дорожников под Казанью
пресс-служба  /  УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области

Казань, 4 октября. Один человек стал жертвой ДТП с участием машины дорожной службы под Казанью. еще два пассажира пострадали. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Смертельная авария произошла на трассе Казань — Оренбург. Таксист вез людей в аэропорт и в районе села Большие Кабаны столкнулся с машиной дорожной службы, которая в этот момент наносила краску на полосу движения.

Жертвой ДТП стал один человек. Еще двое получили травмы. В результате аварии дорожные рабочие не пострадали. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

На днях в аварии с участием легковушек в Саратове пострадали два человека. Два водителя не смогли разъехаться на пересечении улиц Володарского и Коммунистической. В результате столкновения пострадали юноша и девушка.

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