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Врачи в Татарстане зашили сердце раненому ножом уроженцу Узбекистана
Происшествия
Врачи в Татарстане зашили сердце раненому ножом уроженцу Узбекистана
shutterstock.com  /  diy13

Казань, 2 октября. Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана спасли жизнь жителю Узбекистана, который получил ножевое ранение в сердце. Об этом ФАН сообщили в региональном минздраве.

По данным ведомства, 26-летний мужчина поступил в лечебное учреждение ночью в состоянии алкогольного опьянения и с разбитой головой. Позднее врачи заметили, что из-под его одежды струится кровь.

«Обнаружили колото-резаную рану грудной клетки, выяснилось, что у мужчины прорезан правый желудочек сердца», — говорится в сообщении министерства.

Операция на сердце продолжалась около двух часов, при этом пострадавший потерял порядка полутора литров крови. Татарстанские врачи зашили ему сердце, не останавливая сердцебиение.

К утру мужчину перевели в реанимацию. В настоящее время он идет на поправку, отметили в минздраве региона.

Ранее ФАН сообщал, что врачи Детской республиканской клинической больницы в Казани успешно удалили 20-сантиметровую опухоль у новорожденного. Ее вес составлял почти половину массы тела ребенка.

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россия узбекистан татарстан ножевое ранение
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