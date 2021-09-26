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В Татарстане спасли застрявшего в речном иле рыбака

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 19:59
Общество
В Татарстане спасли застрявшего в речном иле рыбака
wikipedia.org

Казань, 26 сентября. В Алексеевском районе Республики Татарстан прохожие увидели, что рыбак застрял в иле на реке Кама и не может самостоятельно выбраться. Очевидцы вызвали спасателей.

Инцидент произошел в поселке городского типа Алексеевское. Местные жители увидели 68-летнего мужчину, который безуспешно пытался вырваться из илового плена реки Кама.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что рыбака буквально засосало в ил. Извлечение местного жителя проводилось при помощи спасательного щита и 50-метровой веревки. После спасения мужчину передали в руки медиков, однако осмотр не выявил никаких травм, после чего рыбака отпустили домой.

Тайшетские спасатели вызволили из болота ягодника, у которого отказали ноги. Сотрудникам МЧС пришлось нести потерпевшего на носилках три километра.

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