В Татарстане спасли застрявшего в речном иле рыбака

Казань, 26 сентября. В Алексеевском районе Республики Татарстан прохожие увидели, что рыбак застрял в иле на реке Кама и не может самостоятельно выбраться. Очевидцы вызвали спасателей.

Инцидент произошел в поселке городского типа Алексеевское. Местные жители увидели 68-летнего мужчину, который безуспешно пытался вырваться из илового плена реки Кама.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что рыбака буквально засосало в ил. Извлечение местного жителя проводилось при помощи спасательного щита и 50-метровой веревки. После спасения мужчину передали в руки медиков, однако осмотр не выявил никаких травм, после чего рыбака отпустили домой.

Тайшетские спасатели вызволили из болота ягодника, у которого отказали ноги. Сотрудникам МЧС пришлось нести потерпевшего на носилках три километра.