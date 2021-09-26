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Следовавшую из Ярославля в Сочи яхту сняли с мели в Татарстане
Происшествия
Следовавшую из Ярославля в Сочи яхту сняли с мели в Татарстане
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Казань, 26 сентября. Спешившую в Сочи яхту сняли с мели на Волге в Татарстане. Судно не получило повреждений. Утечки топлива не произошло.

Инцидент случился в Спасском районе. Яхта, которая следовала из Ярославля в Сочи, попала на мель. Спасатели получили сообщение, что судну требуется помощь, и выдвинулись на место происшествия.

Частную яхту Sunseeker 56 сняли с мели с помощью катера, принадлежащего ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». На судне находилось восемь человек, никто из них не пострадал. Яхта села на мель кормой, поэтому утечки топлива не произошло, само судно тоже не получило повреждений.

Накануне ЧП на воде произошло в проливе Босфор. Там российский сухогруз столкнулся с турецким судном. В результате инцидента жертв или пострадавших нет. Сухогрузы получили значительные повреждения.

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чп яхта мель
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