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В Татарстане 74-летняя женщина успешно занималась интимной гимнастикой
Общество
В Татарстане 74-летняя женщина успешно занималась интимной гимнастикой
pixabay.com  / 

Казань, 24 сентября. В Татарстане 74-летняя женщина посещала популярную школу интимной гимнастики. Это пока самая возрастная ученица курсов, рассказала ФАН представитель школы со ссылкой на слова ее основателя, сексолога и блогера Екатерину Бибишеву.

«Самой взрослой ученице — 74 года. Она пришла потому, что хотела вспомнить молодость и яркую жизнь. Ей интересна интимная гимнастика, и она выполняла все упражнения. Это человек, которым можно восхищаться», — передает представитель слова Бибишевой, известной, как «Катя-вагимагия».

Интимная гимнастика — это система упражнений, направленных на укрепление мышц тазовой области и обеспечение к ним лучшего притока крови. Считается, что подобные упражнения полезны в любом возрасте.

Ранее ФАН сообщал, что следователи в Татарстане заинтересовались любовной связью 15-летней девочки и 24-летней учительницы. Педагог тогда пояснила, что хотела спасти юную возлюбленную от самоубийства.

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