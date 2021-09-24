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Министр культуры Татарстана полгода не выходила из дома из-за отсутствия зимней обуви
Общество
Министр культуры Татарстана полгода не выходила из дома из-за отсутствия зимней обуви
mincult.tatarstan.ru  /  Министерство культуры Республики Татарстан

Казань, 24 сентября. Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова призналась, что при переезде из Азербайджана в Россию после распада Советского Союза ее семья испытывала существенные материальные затруднения. Дело дошло до того, что в течение полугода будущий министр не могла выйти из дома из-за отсутствия зимних сапог.

По словам Аюповой, она переехала в Татарстан 27 лет назад. Ввиду отсутствия денег долгое время она питалась одними макаронами и, несмотря на это, чувствовала себя счастливой.

«Нужно получать удовольствие от жизни, и это не банальный набор слов. Счастливый человек — это не тот, у кого все хорошо, а тот, кто может осознать мгновение своего счастья. Я переезжала в Россию 27 лет назад, тогда я полгода сидела дома, потому что у меня не было зимних сапог. Я приехала из Азербайджана, и у меня не было зимней одежды, я сидела с годовалым ребенком, у нас не было еды и мы ели одни макароны, но я все равно была счастлива. Человек либо видит свое счастье, либо он всегда по жизни будет несчастным», — сказала министр культуры в интервью «Татар-информ».

Ирада Аюпова родилась в Баку, в 1993 году окончила там нефтяную академию. Пост министра она занимает с мая 2018 года.

Ранее ФАН сообщал, что, по мнению замглавы минтруда Татарстана Клары Тазетдиновой, пособие по безработице не должно превращаться в постоянную социальную выплату. Граждан, которые ленятся работать, нужно мотивировать к труду, чтобы они сами могли заработать себе на пособие, считает она.

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россия азербайджан счастье татарстан министерство культуры аюпова материальные трудности
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