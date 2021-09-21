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День в вытрезвителе в Татарстане будет обходиться более 600 рублей
Общество
День в вытрезвителе в Татарстане будет обходиться более 600 рублей
pixabay.com  /  jarmoluk

Казань, 21 сентября. Один день, проведенный жителем Татарстана в вытрезвителе, в ближайшие три года будет обходиться более чем в 600 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Документ утверждает норматив стоимости оказания помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. В нем определена стоимость такой услуги на 2022-2024 годы.

«На 2022 год — в размере 617,85 рубля на койко-день, на 2023 год — 619,38 рубля, на 2024 год — 620,96 рубля», — говорится в правительственном постановлении, размещенном на официальном портале правовой информации Татарстана.

Документом также утверждено количество коек в вытрезвителях на ближайшие три года. Больше всего их предусмотрено в Казани — 40, еще 20 будет организовано в Набережных Челнах, в ряде других районов их будет около десяти.

Согласно действующему законодательству, с начала будущего года сотрудники полиции смогут доставлять людей, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении, в специализированные организации. Одновременно власти регионов получат право создавать вытрезвители на основе государственно-частного партнерства. Авторы соответствующих нововведений в законе страны отмечали, что в России фиксируется рост числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Более того, каждый год от переохлаждения на улицах гибнет около 10 тысяч человек, которые употребили спиртное.

Ранее ФАН сообщал, что правоохранительные органы Татарстана выясняют обстоятельства смерти пятерых мужчин в разных районах республики. Согласно основной версии, как минимум двое из них утонули в водоемах в состоянии алкогольного опьянения.

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россия татарстан вытрезвители
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