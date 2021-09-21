Житель Татарстана заблудился в лесу, пока искал закладку с наркотиками

Казань, 21 сентября. Житель города Лениногорск в Татарстане заблудился в лесу, пока искал закладку с наркотиками. Он сам обратился к правоохранителям, которые нашли у него в кармане сверток с запрещенным веществом, сообщили ФАН в пресс-службе республиканского МВД.

В ведомстве отметили, что 35-летний житель Лениногорска потерялся рядом с садово-дачным обществом, находящимся вблизи города. Именно там он искал закладку с наркотиками, которые он приобрел через интернет. Воспользовавшись координатами, которые ему отправили торговцы запрещенным веществом, он обнаружил закладку, однако обратный путь из леса найти не смог. После этого он позвонил в дежурную часть.

Прибывшие на место полицейские заметили, как мужчина стал нервничать, услышав вопрос о причине его похода в лес. В связи с этим они произвели его личный досмотр.

«В ходе досмотра в кармане куртки обнаружено и изъято 1,23 грамма синтетического наркотика», — сообщили в МВД Татарстана.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, а по факту случившегося — возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде.

Ранее ФАН сообщал, что татарстанские правоохранители задержали жителя Омска, который перевозил в своем автомобиле девять килограммов синтетических наркотиков. Он перевозил партию наркотиков из Москвы в Башкирию, где намеревался распространить ее более мелкими дозами.