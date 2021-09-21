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Аппарат родоначальников кино братьев Люмьер представят на выставке в Казани
Общество
Аппарат родоначальников кино братьев Люмьер представят на выставке в Казани
wikipedia.org  /  Пойет, Луис / Общественное достояние

Казань, 21 сентября. В столице Татарстана состоится выставка, посвященная зарождению анимации и кинематографа, на которой организаторы представят аппарат родоначальников кино братьев Люмьер. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль», на площадке которого пройдет мероприятие.

Выставка, получившая название «Пресинема» пройдет в период с 23 по 27 сентября в зале «Манеж». На ней будет представлено более 100 уникальных приборов XIX-XX веков, которые привели к созданию кино. Также посетители смогут познакомиться с первым устройством, демонстрировавшим анимационные отрывки.

«В Казани еще не демонстрировались Праксиноскоп-театр, изобретенный отцом анимации Эмилем Рейно, и Кинора — аппарат знаменитых родоначальников кино братьев Люмьер», – говорится в сообщении организаторов.

Кроме того, на площадке музея-заповедника будут выставлены более 20 копий старинных анимационных приборов. Посетители смогут их двигать и самостоятельно воспроизводить мультфильмы начала прошлого века. Также будут проводиться экскурсии, мастер-классы и лекции по истории анимации.

В качестве автора выставки выступает коллекционер из Казани Максим Васильев. В целом проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее ФАН сообщал, что жители Татарстана, проголосовавшие на выборах в Госдуму России, смогли бесплатно посмотреть художественный фильм «Девятаев». Картину можно было увидеть в автокинотеатре, расположенном у центра семьи «Казан».

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россия татарстан анимация кинематограф история кино братья люмьер
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