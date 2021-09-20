Рецидивисты вынесли из ювелирного магазина драгоценностей на 3 млн руб. в Татарстане

Казань, 20 сентября. Полиция в Татарстане задержала двоих жителей Самарской области по подозрению в краже ювелирных изделий в Набережных Челнах. Как сообщили ФАН в республиканском МВД, мужчины похитили драгоценности на сумму почти три миллиона рублей.

«Отогнув входную дверь, они проникли в ювелирный салон и похитили оттуда ювелирные изделия на сумму 2,8 миллиона рублей», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что злоумышленников удалось установить по записям с камер видеонаблюдения. Позднее сотрудники полиции задержали их в Черемшанском районе Татарстана. По данным МВД, оба подозреваемых ранее неоднократно были судимы, а один из них находился в федеральном розыске.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о краже. Все похищенное из ювелирного салона изъято правоохранителями.

Ранее ФАН сообщал, в Татарстане мужчина обвиняется в убийстве 90-летней женщины. Уголовное дело в его отношении рассмотрит верховный суд республики.