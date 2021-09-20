Опухоль весом более килограмма удалили у младенца в Казани

Казань, 20 сентября. Врачи Детской республиканской клинической больницы в Казани успешно удалили 20-сантиметровую опухоль у новорожденного. Ее вес составлял почти половину массы тела ребенка, сообщили ФАН в медицинском учреждении.

Для удаления тератомы врачам потребовалось около пяти часов, так как операция осложнялась периодическими кровотечениями. Несмотря на это, специалисты полностью удалили опухоль и произвели пластику ягодичных областей.

«Жуткая опухоль весом 1,1 килограмма и длиной 20 сантиметров с неровными краями. При этом масса ребенка после удаления тератомы составила 2,5 килограмма, то есть опухоль весила практически половину пациента», — отметили в больнице.

В настоящее время состояние ребенка оценивается как стабильное. Врачи проводят необходимые дообследования.

Тератома — особый вид опухоли, отличающийся присутствием в ней волос, мышечной и костной тканей и даже более сложных органов. В экспертной среде считается, что причиной появления тератомы является крайне недоразвитый сиамский близнец.

Ранее ФАН сообщал, что врачи Нижнекамской многопрофильной больницы в Татарстане удалили у местной жительницы опухоль весом 20 килограммов. Она росла на правой руке женщины в течение пяти лет.