Верховный суд Татарстана рассмотрит дело об убийстве 90-летней женщины утюгом

Казань, 17 сентября. Уроженец Волгоградской области предстанет перед верховным судом Татарстана по обвинению в убийстве 90-летней женщины и хищении у нее 85 тысяч рублей. Об этом ФАН сообщили в республиканском следственном управлении.

Как отметили в ведомстве, трагедия произошла в поселке Аксубаево Аксубаевского района Татарстана. Там обвиняемый, находившийся в длительном запое, вломился в дом своей соседки и, применяя насилие, завладел находившимся в жилище деньгами. После этого он стал душить пожилую женщину и нанес ей утюгом не менее семи ударов по голове. Потерпевшая скончалась от полученных травм.

По данным следователей, 31-летний обвиняемый незадолго до преступления освободился из мест лишения свободы. По подозрению в причастности к событиям в Аксубаево суд заключил его под стражу. В настоящее время уголовное дело в его отношении направлено в верховный суд республики. Он обвиняется по статьям о разбойном нападении и убийстве беспомощного.

«Расследование уголовного дела завершено. Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в верховный суд Татарстана для рассмотрения по существу», — отметили в следственном управлении.

Ранее ФАН сообщал, что житель татарстанского села Поисево во время ссоры зарезал свою возлюбленную. Мужчина нанес по жертве не менее пяти ударов ножом.