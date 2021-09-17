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Замглавы МЧС Татарстана дважды упал в обморок в суде
Происшествия
Замглавы МЧС Татарстана дважды упал в обморок в суде
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Казань, 17 сентября. Заместитель главы МЧС Татарстана Олег Степущенко дважды упал в обморок в зале суда в ходе оглашения решения. Столичный районный суд перевел чиновника, находившегося под домашним арестом, в следственный изолятор.

«В момент, когда судья только начал оглашать решение, в зал суда вошли конвоиры и надели на Степущенко наручники. После этого он упал в обморок. Супруга привела его в чувства, после чего замминистра второй раз упал в обморок», — сообщает издание «Бизнес Online».

Степущенко находился под домашним арестом с 12 марта, однако следствие настаивало на ужесточении меры пресечения, указывая на то, что чиновник дважды нарушил запрет на телефонные разговоры. В результате Приволжский районный суд Казани постановил отправить обвиняемого в следственный изолятор до 10 ноября.

Заместитель главы татарстанского МЧС обвиняется в злоупотреблении полномочиями и растрате более 56 миллионов рублей при поставке и монтаже оборудования сирен для системы оповещения населения. Следствие полагает, что из-за действий Степущенко были поставлены неполные комплекты оборудования.

Ранее ФАН сообщал, что правоохранители задержали в Пестречинском районе Татарстана заместителя начальника исполкома муниципалитета. Он подозревается в мошенничестве с грантом для помощи начинающим предпринимателям.

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