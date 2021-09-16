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Проголосовавшим на выборах жителям Татарстана бесплатно покажут «Девятаева»
Общество
Проголосовавшим на выборах жителям Татарстана бесплатно покажут «Девятаева»
Кадр из фильма «Девятаев»  / 

Казань, 16 сентября. Жители Татарстана, которые проголосуют на выборах в Госдуму России, смогут бесплатно посмотреть художественный фильм «Девятаев». Сеансы состоятся в пятницу в столице республики, сообщили ФАН в мэрии Казани.

Там отметили, что фильм можно будет увидеть в автокинотеатре, расположенном у центра семьи «Казан» (также известном среди местного населения под названием «Чаша»). Сеансы запланированы на семь и девять часов вечера. На них смогут попасть граждане с браслетами «Я проголосовал», которые можно будет получить на избирательных участках.

«Казанцы смогут бесплатно посмотреть фильм «Девятаев». Для проголосовавших на выборах депутатов Госдумы РФ, дополнительных выборах депутатов Госсовета Татарстана и Казгордумы организуют сразу два сеанса», — рассказали в пресс-службе столичной мэрии.

В военно-исторической драме «Девятаев» рассказывается о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, который совершил побег из концлагеря на немецком самолете. Картину сняли режиссеры Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов, главную роль в ней исполнил Павел Прилучный.

Ранее ФАН сообщал, что в Казани прошел XVII Международный фестиваль мусульманского кино. На нем было представлено 50 работ из 40 стран.

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выборы россия татарстан прилучный девятаев
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