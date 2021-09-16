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Житель села в Татарстане убил возлюбленную ударами ножом в грудь и спину
Происшествия
Житель села в Татарстане убил возлюбленную ударами ножом в грудь и спину
Невские Новости  / 

Казань, 16 сентября. Житель татарстанского села Поисево во время ссоры зарезал свою возлюбленную. Мужчина нанес по жертве не менее пяти ударов ножом, сообщили ФАН в республиканском следственном управлении.

По данным ведомства, трагедия произошла в Актанышском районе, где в одном из домов было обнаружено тело 49-летней женщины с колото-резанными ранениями. Следователи заподозрили в преступлении местного жителя, который позднее сознался в содеянном. Как объяснил 55-летний мужчина, убийство произошло в ходе ссоры, возникшей на почве любовных отношений.

«Он нанес ножом не менее трех ударов в область грудной клетки спереди и не менее двух ударов по спине, от которых женщина скончалась на месте происшествия», — сообщили в региональном следственном управлении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Они намерены ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого мужчины под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что в Тукаевском районе Татарстана молодая учительница несколько раз ударила ножом своего 17-летнего возлюбленного. Причиной инцидента послужило заявление молодого человека о прекращении отношений.

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россия убийство татарстан зарезал
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