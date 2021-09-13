Киберспортсмен из Казани выиграл с командой миллион долларов

Казань, 13 сентября. Киберспортсмен из Татарстана Денис Шарипов в составе команды Natus Vincere (Navi) стал обладателем миллиона долларов. Коллектив победил в третьем сезоне Intel Grand Slam.

«Вот что означает быть одержимым победой. Мы чемпионы ESL Pro League и Intel Grand Slam Season 3», — говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте киберкоманды.

Шарипов выступает за Navi с 2017 года. Он также написал о триумфе своей команды в соцсетях.

«Волевая победа. Все работали на максимуме», — заметил чемпион.

Natus Vincere победила в турнире ESL Pro League Season 14 по игре CS:GO. В финале она одолела коллектив из Франции Team Vitality. За победу на этих соревнованиях Navi получила 195 тысяч долларов. Однако вместе с этим спортсмены также стали обладателями Intel Grand Slam, призом в котором является миллион долларов.

Победа в Intel Grand Slam присуждается команде, которая выиграет четыре турнира уровня Masters в серии ESL Pro Tour. Ранее Natus Vincere становилась чемпионом турниров DreamHack Masters, а также IEM в Катовице и Кельне.

Ранее ФАН сообщал, что житель Казани выиграл в лотерею 50 миллионов рублей. Выигрышный билет мужчина приобрел за 100 рублей.