Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 15:43
15:43
Общество
Угроза нацбезопасности: Алишеру Моргенштерну запретили давать концерты на Украине
15:39
Общество
Социолог Шугалей приветствовал инициативу Путина по индексации зарплат военным
15:38
Происшествия
Два человека стали жертвами ДТП с участием лося
15:37
Общество
Актерам Театра Ермоловой перед увольнением предлагали должности администратора и билетера
15:36
Общество
На Камчатке прошли трехдневные испытания уникального катера
15:36
Общество
Собянин объявил начало отопительного сезона в Москве
15:36
Общество
Песков высказался о ситуации с возвращением скифского золота в Россию
15:28
Происшествия
Злоумышленники обокрали пожилую петербурженку на 1,3 млн рублей
15:27
Спорт
Черчесов поблагодарил за профессионализм завершившего карьеру в сборной России Фернандеса
15:26
Шоу-бизнес
МакSим дважды пережила остановку сердца во время искусственной комы
Все новости

Киберспортсмен из Казани выиграл с командой миллион долларов
Технологии
Киберспортсмен из Казани выиграл с командой миллион долларов
Федеральное агентство новостей  / 

Казань, 13 сентября. Киберспортсмен из Татарстана Денис Шарипов в составе команды Natus Vincere (Navi) стал обладателем миллиона долларов. Коллектив победил в третьем сезоне Intel Grand Slam.

«Вот что означает быть одержимым победой. Мы чемпионы ESL Pro League и Intel Grand Slam Season 3», — говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте киберкоманды.

Шарипов выступает за Navi с 2017 года. Он также написал о триумфе своей команды в соцсетях.

«Волевая победа. Все работали на максимуме», — заметил чемпион.

Natus Vincere победила в турнире ESL Pro League Season 14 по игре CS:GO. В финале она одолела коллектив из Франции Team Vitality. За победу на этих соревнованиях Navi получила 195 тысяч долларов. Однако вместе с этим спортсмены также стали обладателями Intel Grand Slam, призом в котором является миллион долларов.

Победа в Intel Grand Slam присуждается команде, которая выиграет четыре турнира уровня Masters в серии ESL Pro Tour. Ранее Natus Vincere становилась чемпионом турниров DreamHack Masters, а также IEM в Катовице и Кельне.

Ранее ФАН сообщал, что житель Казани выиграл в лотерею 50 миллионов рублей. Выигрышный билет мужчина приобрел за 100 рублей.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Киберспортсмен из Казани выиграл с командой миллион долларов
россия татарстан киберспорт миллион долларов Natus Vincere
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru