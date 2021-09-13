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Экономика
Бизнес-омбудсмен Титов назвал способ снизить цены на продукты в России
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Бизнес-омбудсмен Титов назвал способ снизить цены на продукты в России
Экономика
Бизнес-омбудсмен Титов назвал способ снизить цены на продукты в России
Пресс-служба университета «Синергия»  / 

Казань, 13 сентября. Развитие в России сети агропромышленных парков приведет к снижению цен на продукты питания по всей стране. Такое мнение выразил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе визита в Татарстан, сообщили ФАН в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В столице республики Титов побывал в агропарке «Казань». Он отметил, что в нем созданы все условия для реализации аграриями своей продукции без посредников. Открытие подобных площадок в крупных российских городах сдержало бы рост цен на продовольствие, уверен уполномоченный.

«Таких условий на рынке для фермеров я не видел больше нигде. Здесь мы видим прекрасный пример того, как производителю дают возможность удержать в своем распоряжении максимальную долю добавленной стоимости, а не забирают у него произведенное за копейки для дальнейшей перепродажи. Если бы в каждом крупном российском городе появился похожий торгово-промышленный комплекс, цены на продукты питания снизились бы», — приводит слова Титова его пресс-служба.

Агропромышленный парк «Казань» был открыт в 2013 году. Он занимает площадь около девяти гектаров, на которых расположены торговые залы, склады с холодильными и морозильниками, цех по мойке и фасовке овощей. На территории комплекса действуют 17 перерабатывающих цехов. Отдельная площадка отведена под ярмарочную торговлю прямо с автомашин, а также для самозанятых и пенсионеров, реализующих продукцию из собственного огорода.

Ранее ФАН сообщал, что за время действия в Татарстане специального налогового режима для самозанятых эта категория заработала более 27 миллиардов рублей. Ими уплачено налогов на профессиональный доход на сумму свыше 850 миллионов рублей.

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россия татарстан титов агропарк рост цен на продукты
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