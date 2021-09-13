Избивавших своих детей женщин в Татарстане приговорили к штрафу и условному сроку

Казань, 13 сентября. Две жительницы татарстанского Чистополя получили условный срок и штраф за применение физического насилия в отношении своих детей, сообщили ФАН в прокуратуре республики. Обе женщины признаны виновными судом по уголовным делам.

По данным надзорного органа, 37-летняя женщина в ноябре 2020 года в нетрезвом состоянии неоднократно избивала собственного малолетнего ребенка. В ее отношении были возбуждены дела по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщина признала свою вину и была приговорена к трем годам лишения свободы условно.

«В суде установлено, что подсудимая, будучи в нетрезвом виде, неоднократно избивала своего малолетнего ребенка, причиняя ему физические и нравственные страдания», — отметили в прокуратуре.

Там также сообщили, что 32-летняя жительница Чистополя в течение десяти месяцев физически наказывала своего малолетнего ребенка с задержкой речевого развития. Суд признал ее виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и назначил штраф в размере пяти тысяч рублей.

«Установлено, что в период с апреля 2020 года по февраль 2021 года подсудимая физически наказывала своего малолетнего ребенка», — рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане женщина избила сотрудницу правоохранительных органов. Тогда дознаватель вступилась за ребенка, которого избивала мать.