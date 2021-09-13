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Полицейские возбудили дело после массовой драки посетителей кафе в Елабуге

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 09:09
Происшествия
Полицейские возбудили дело после массовой драки посетителей кафе в Елабуге
pixabay.com  /  Ella_87

Елабуга, 13 сентября. Стражи устанавливают обстоятельства массовой потасовки. По факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Оперативники установили, что разборка произошла в одном из городских кафе. К моменту приезда силовиков все участники разбежались.

На месте потасовки была обнаружена машина с выбитыми стеклами. В салоне стражи порядка нашли арматуру. По версии полиции, причина драки — конфликт на бытовой почве. Оперативники позднее задержали четырех участников потасовки.

Накануне в Воронеже произошла массовая драка, которая попала на видео. В потасовке использовалось оружие, сообщал телеканал «360».

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