Полицейские возбудили дело после массовой драки посетителей кафе в Елабуге

Елабуга, 13 сентября. Стражи устанавливают обстоятельства массовой потасовки. По факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Оперативники установили, что разборка произошла в одном из городских кафе. К моменту приезда силовиков все участники разбежались.

На месте потасовки была обнаружена машина с выбитыми стеклами. В салоне стражи порядка нашли арматуру. По версии полиции, причина драки — конфликт на бытовой почве. Оперативники позднее задержали четырех участников потасовки.

Накануне в Воронеже произошла массовая драка, которая попала на видео. В потасовке использовалось оружие, сообщал телеканал «360».