Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры многоэтажного дома в Зеленодольске

Зеленодольск, 11 сентября. Вечером в квартире дома на улице Карла Маркса в Зеленодольске загорелся диван, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В экстренную службу поступило сообщение о возгорании на втором этаже многоквартирного дома. Жилое помещение было сильно задымлено. На место происшествия прибыли пожарные, и при помощи кислородной маски спасли одного мужчину.

Пострадавший надышался продуктами горениями и был госпитализирован в больницу. Пламя охватило два квадратных метра. В результате пожара сгорел диван.

В Омске пожарные спасли из горящего дома 12 человек, сообщало Федеральное агентство новостей. Сведения о пострадавших и погибших не поступали.