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Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры многоэтажного дома в Зеленодольске

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 14:57
Общество
Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры многоэтажного дома в Зеленодольске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Зеленодольск, 11 сентября. Вечером в квартире дома на улице Карла Маркса в Зеленодольске загорелся диван, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В экстренную службу поступило сообщение о возгорании на втором этаже многоквартирного дома. Жилое помещение было сильно задымлено. На место происшествия прибыли пожарные, и при помощи кислородной маски спасли одного мужчину.

Пострадавший надышался продуктами горениями и был госпитализирован в больницу. Пламя охватило два квадратных метра. В результате пожара сгорел диван.

В Омске пожарные спасли из горящего дома 12 человек, сообщало Федеральное агентство новостей. Сведения о пострадавших и погибших не поступали.

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