Росгвардейцы помогли пострадавшим в ДТП с автобусом на трассе в Татарстане

Казань, 10 сентября. Легковая Honda и рейсовый автобус столкнулись на 71-м километре трассы Казань — Оренбург. Помощь пострадавшим до приезда врачей оказали сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел утром 9 сентября недалеко от села Сорочьи горы Рыбно-Слободского района Татарстана. Сотрудники Алексеевского отделения вневедомственной охраны (ОВО) Росгвардии двигались в сторону Казани и стали свидетелями последствий серьезного ДТП.

Участниками столкновения стали автомобиль Honda и автобус, внутри которого находились десять пассажиров и водитель. Правоохранители позвонили в экстренные службы и начали оказывать пострадавшим доврачебную помощь — обработали и перевязали раны. От удара иномарка буквально превратилась в груду железа, росгвардейцы помогли достать из салона водителя легковушки, который в итоге погиб.

Всего в результате происшествия травмы получили 12 человек, состояние десяти из которых оценивается как средней тяжести. Всех пострадавших вертолетом санавиации доставили больницу.

Серьезное ДТП ранее произошло в Краснодарском крае. Автобус со студентами врезался в грузовик, после чего вылетел в кювет. Травмы в результате происшествия получили девять человек.