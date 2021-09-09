Фанаты из Татарстана и соседних регионов выстроились в очередь за Кубком Стэнли

Казань, 9 сентября. В татарстанском Нижнекамске образовалась огромная очередь из желающих сфотографироваться с Кубком Стэнли и привезшим его в родной город хоккеистом Михаилом Сергачевым. У «Нефтехим-Арены» собрались болельщики со всей республики.

В колонну у спортивного центра выстроились около 100 человек. Сам Кубок Стэнли выставлен в фойе, там можно сфотографироваться с трофеем и чемпионом Национальной хоккейной лиги (NHL) Сергачевым, а также получить его автограф.

«Этот кубок вряд ли еще когда-нибудь окажется в Нижнекамске, он в Казани даже никогда не был. Кто занимается хоккеем, для него это мечта — сфотографироваться с легендарным кубком. Сюда приехали люди из Казани, из соседних городов и, говорят, даже из других регионов. Поэтому такая очередь», — рассказал ФАН местный житель Данис З.

Кубок Стэнли в родной город привез Сергачев, который в составе американского клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал чемпионом NHL. Трофей в течение дня успели выставить на обозрение в местном аэропорту, в хоккейной школе «Нефтехимика», а также в школе, где учился Сергачев. Ночью кубок отправится в Уфу.

Ранее ФАН сообщал, что хоккейный клуб «Нефтехимик», футбольный «Рубин» и другие спортивные команды Татарстана в ближайшие годы не будут лишены финансирования. В этом болельщиков заверило руководство нефтегазовой компании СИБУР, с которой сливается нефтяной гигант ТАИФ — спонсор многих местных клубов.