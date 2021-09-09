Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 15:47
15:47
Общество
Суд в Самаре наказал на 240 тысяч рублей ТСЖ за раздельный сбор мусора
15:45
Общество
Петербург вышел на плато коронавирусу
15:43
Шоу-бизнес
Серябкина с округлившимся животом появилась в шоу Павла Воли
15:41
Общество
Памятник украинскому борщу появится в Киеве
15:41
Политика
Путин: кризис в Афганистане — прямое следствие вмешательства в страну извне
15:39
Экономика
Банк России опубликовал официальные курсы валют на 10 сентября
15:38
Шоу-бизнес
Экс-супруги Киркоров и Пугачева стали соседями
15:35
Общество
Нотариус Дмитрий Бублий признал ошибку в деле об имуществе Баталова
15:35
Общество
Экс-депутат Рады Алексей Журавко: Дмитрий Гордон признал, что Украина русская
15:30
Общество
Запрос российского ФБР поспособствовал возобновлению расследования смерти Кевина Кларка в Лондоне
Все новости

Рейсовый микроавтобус столкнулся с иномаркой в Татарстане, есть жертвы
Происшествия
Рейсовый микроавтобус столкнулся с иномаркой в Татарстане, есть жертвы
pxhere.com  / 

Казань, 9 сентября. В результате столкновения иномарки с микроавтобусом в Татарстане погиб один человек, еще несколько госпитализированы, сообщили ФАН в республиканской прокуратуре. Среди пострадавших есть ребенок.

По данным ведомства, трагедия произошла на территории Рыбно-Слободского района около села Сорочьи Горы. На трассе, связывающей Казань с Оренбургом столкнулись микроавтобус Ford Transit и автомобиль Honda Civic. Водитель легковой иномарки погиб на месте, также пострадали пассажиры автобуса, среди которых ребенок 2009 года рождения. От удара при столкновении Ford вылетел на обочину и перевернулся на бок.

«Прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося и проверит работу перевозчика в части обеспечения безопасности пассажиров», — отметили в прокуратуре Татарстана.

По данным регионального минздрава, на которые ссылается издание Inkazan, в автоаварии пострадали 12 человек. Состояние большей части из них оценивается как средней тяжести. Отмечается, что микроавтобус выполнял рейс из Казани в город Заинск.

Ранее ФАН сообщал, что в Зеленодольском районе Татарстана автомобиль BMW влетел в прицеп. В результате случившегося у иномарки оторвало крышу, а ее водитель был госпитализирован.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Рейсовый микроавтобус столкнулся с иномаркой в Татарстане, есть жертвы
россия татарстан дтп с автобусом дтп с погибшими
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru