Рейсовый микроавтобус столкнулся с иномаркой в Татарстане, есть жертвы

Казань, 9 сентября. В результате столкновения иномарки с микроавтобусом в Татарстане погиб один человек, еще несколько госпитализированы, сообщили ФАН в республиканской прокуратуре. Среди пострадавших есть ребенок.

По данным ведомства, трагедия произошла на территории Рыбно-Слободского района около села Сорочьи Горы. На трассе, связывающей Казань с Оренбургом столкнулись микроавтобус Ford Transit и автомобиль Honda Civic. Водитель легковой иномарки погиб на месте, также пострадали пассажиры автобуса, среди которых ребенок 2009 года рождения. От удара при столкновении Ford вылетел на обочину и перевернулся на бок.

«Прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося и проверит работу перевозчика в части обеспечения безопасности пассажиров», — отметили в прокуратуре Татарстана.

По данным регионального минздрава, на которые ссылается издание Inkazan, в автоаварии пострадали 12 человек. Состояние большей части из них оценивается как средней тяжести. Отмечается, что микроавтобус выполнял рейс из Казани в город Заинск.

Ранее ФАН сообщал, что в Зеленодольском районе Татарстана автомобиль BMW влетел в прицеп. В результате случившегося у иномарки оторвало крышу, а ее водитель был госпитализирован.