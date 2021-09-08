Трое подростков в Татарстане обвиняются в изнасиловании несовершеннолетней

Казань, 8 сентября. В Татарстане заключены под стражу трое подростков, которые обвиняются в изнасиловании 17-летней девушки, сообщили ФАН в региональном следственном управлении. Соответствующее уголовное дело направлено в суд.

Как полагает следствие, в марте трое 16-летних молодых людей отмечали день рождения на квартире в Набережных Челнах. Употребив алкоголь, они совершили сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней девушки, которая также находилась на празднике.

Подростки обвиняются по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Свою вину они не признали.

«Причастность к совершению преступления двое обвиняемых не признали, третий от дачи показаний отказался. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в следственном управлении.

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане молодая учительница несколько раз ударила ножом своего 17-летнего возлюбленного. По данным следователей, причиной такого поведения девушки стала ревность.