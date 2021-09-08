Казанский зоопарк пополнится жирафом, черным носорогом и гориллами

Казань, 8 сентября. Сотрудники казанского зооботанического сада «Река Замбези до конца ноября примут новых экзотических жителей. Среди них будет жираф, черный носорог, гориллы и многие другие.

Специалисты рассказали, что среди новых подопечных будут сомалийские ослы, лошадиные антилопы и слоны. Когда привезут последних, пока неизвестно.

Проблемы с доставкой крупных животных начались еще в мае. В большей степени они были связаны с документацией. Также летом в зоопарк успели переехать птицы фламинго.

В конце августа работники Московского зоопарка придумали имя для якутской белой медведицы. Ее хотят назвать Томпой, сообщал ФАН. Кличку хищнику выбирали при помощи онлайн-голосования.