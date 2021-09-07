Росгвардия обеспечит безопасность на IX Международном форуме «Россия — спортивная держава»

Казань, 7 сентября. Сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность на IX Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава». Мероприятие пройдет в столице Татарстана Казани.

К охране общественного порядка на форуме будут привлечены сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Татарстан и военнослужащие казанского полка Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. Они помогут местным сотрудникам полиции обеспечить посетителям безопасное пребывание на мероприятии, сообщает источник ФАН в пресс-службе Росгвардии.

Юбилейный спортивный форум пройдет на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». Это — самая авторитетная в России площадка, где обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта. Международный спортивный форум ежегодно собирает более 3000 человек, так или иначе связанных со спортивными состязаниями. Сюда приезжают олимпийские чемпионы, руководители отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главы спортивных федераций и объектов, а также представители частного бизнеса, журналисты и эксперты спортивной индустрии. Они обсуждают актуальную повестку дня и обмениваются полезным опытом.