В Татарстане задержали одного из лидеров финансовой пирамиды Finiko Шакирова

Казань, 7 сентября. Лидера Finiko Ильгиза Шакирова, который привлек в финансовую пирамиду около ста тысяч вкладчиков, задержала полиция.

За действия Шакирова в компании его наградили статусом «вице-президента». На него жаловались сотни людей, которые оказались обманутыми. Пока официальных данных об этом нет.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Казани заочно арестовали и объявили в розыск сооснователей финансовой пирамиды Finiko. По версии следствия, Эдвард и Марат Сабировы вместе с организатором финансовой пирамиды привлекали в Finiko граждан со всей России, пользуясь их деньгами.