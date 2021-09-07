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В Татарстане задержали одного из лидеров финансовой пирамиды Finiko Шакирова
Происшествия
В Татарстане задержали одного из лидеров финансовой пирамиды Finiko Шакирова
 /  Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области

Казань, 7 сентября. Лидера Finiko Ильгиза Шакирова, который привлек в финансовую пирамиду около ста тысяч вкладчиков, задержала полиция.

За действия Шакирова в компании его наградили статусом «вице-президента». На него жаловались сотни людей, которые оказались обманутыми. Пока официальных данных об этом нет.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Казани заочно арестовали и объявили в розыск сооснователей финансовой пирамиды Finiko. По версии следствия, Эдвард и Марат Сабировы вместе с организатором финансовой пирамиды привлекали в Finiko граждан со всей России, пользуясь их деньгами.

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задержание финансовая пирамида шакиров
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