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Отказ тормозов мог стать причиной аварии с грузовиком в Татарстане

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 18:59
Происшествия
Отказ тормозов мог стать причиной аварии с грузовиком в Татарстане
 /  Пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области

Казань, 5 сентября. Грузовик врезался в жилой дом в Татарстане. В результате аварии пострадал водитель, сообщает источник ФАН.

ДТП случилось в селе Шигаево, расположенном в Апастовском районе. Водитель КамАЗа не справился с управлением, снес ворота и врезался в частный дом.

Кабина машины получила сильные повреждения. Мужчина за рулем оказался в «железной ловушке». Спасатели вызволили пострадавшего. Он получил травмы и был госпитализирован.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. По предварительным данным, у машины отказали тормоза. Жильцы дома не пострадали.

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