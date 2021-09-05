Отказ тормозов мог стать причиной аварии с грузовиком в Татарстане

Казань, 5 сентября. Грузовик врезался в жилой дом в Татарстане. В результате аварии пострадал водитель, сообщает источник ФАН.

ДТП случилось в селе Шигаево, расположенном в Апастовском районе. Водитель КамАЗа не справился с управлением, снес ворота и врезался в частный дом.

Кабина машины получила сильные повреждения. Мужчина за рулем оказался в «железной ловушке». Спасатели вызволили пострадавшего. Он получил травмы и был госпитализирован.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. По предварительным данным, у машины отказали тормоза. Жильцы дома не пострадали.