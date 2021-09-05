Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 сентября 15:46
15:41
Происшествия
Полиция признала виновным водителя «Аэромара» после аварии в Пулково
15:37
Шоу-бизнес
«Потасканный какой-то»: зрители не узнали 51-летнего актера Ярослава Бойко
15:35
Экономика
Экс-депутат Рады предупредил украинцев об угрозе перехода на отопление дровами
15:34
Политика
Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать дома на фоне обострения ситуации
15:34
Общество
МЧС пообещало петербуржцам скорое потепление
15:31
Общество
Появились подробности из жизни ростовчанки и ее ребенка, найденных мертвыми в своей квартире
15:29
Хорошие новости России
Уникальную технологию печати органов на 3D-принтере разработали в Москве
15:27
Происшествия
ФАН выяснил причины смерти осужденных в хабаровской ИК
15:27
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко состоятся на следующей неделе
15:25
Спорт
Владимир Путин встретится в олимпийцами на следующей неделе
Все новости

После наезда иномарки на инспектора ГИБДД в Татарстане возбуждено уголовное дело
Происшествия
После наезда иномарки на инспектора ГИБДД в Татарстане возбуждено уголовное дело
vk.com  /  Управление ГИБДД по СПб и ЛО

Казань, 5 сентября. Татарстанские следователи возбудили уголовное дело по факту наезда водителя Mercedes на сотрудника Госавтоинспекции в столице республики. Об этом ФАН сообщили в региональном следственном управлении.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу на пересечении улиц Горького и Жуковского, где водитель иномарки нарушил правила дорожного движения. Он не остановился по требованию полицейского, совершил на него наезд и скрылся с места происшествия.

«Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Водитель автомобиля Mercedes, пытаясь скрыться от сотрудника Госавтоинспекции, причинил ему вред здоровью», — отметили в следственном управлении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый в настоящее время задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что полиция в Татарстане привлекла к административной ответственности блогеров, которые необычным образом передвигались по центральной улице города Альметьевска. Там водитель «Лады» перевозил двоих пассажиров на крыше автомобиля.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / После наезда иномарки на инспектора ГИБДД в Татарстане возбуждено уголовное дело
россия уголовное дело гибдд татарстан наезд на инспектора
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru