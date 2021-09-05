После наезда иномарки на инспектора ГИБДД в Татарстане возбуждено уголовное дело

Казань, 5 сентября. Татарстанские следователи возбудили уголовное дело по факту наезда водителя Mercedes на сотрудника Госавтоинспекции в столице республики. Об этом ФАН сообщили в региональном следственном управлении.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу на пересечении улиц Горького и Жуковского, где водитель иномарки нарушил правила дорожного движения. Он не остановился по требованию полицейского, совершил на него наезд и скрылся с места происшествия.

«Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Водитель автомобиля Mercedes, пытаясь скрыться от сотрудника Госавтоинспекции, причинил ему вред здоровью», — отметили в следственном управлении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый в настоящее время задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что полиция в Татарстане привлекла к административной ответственности блогеров, которые необычным образом передвигались по центральной улице города Альметьевска. Там водитель «Лады» перевозил двоих пассажиров на крыше автомобиля.