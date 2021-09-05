Объем производства в растениеводстве Татарстана может упасть более чем на треть

Казань, 5 сентября. Объем производства продукции растениеводства в Татарстане по итогам 2021 года может снизиться на 34,8%. В целом падение сельхозпроизводства в республике составит более 18%, прогнозируют специалисты регионального минсельхозпрода.

«По итогам года прогнозируется сокращение объема производства продукции сельского хозяйства на 18,3%. В растениеводстве индекс производства ожидается на уровне 65,2%, в животноводстве — 99,2%», — заявил на совещании под руководством главы Татарстана Рустама Минниханова вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров.

При этом, по словам зампреда регионального правительства, по итогам первого полугодия сельхозпроизводство выросло на 8,3%. Однако засушливое лето привело к гибели 14% всех посевов озимых культур — 42 муниципалитета республики признаны пострадавшими от чрезвычайной ситуации. Также ситуация осложняется удорожанием энергоносителей, запчастей, минеральных удобрений и кормовых добавок, что влияет на себестоимость продукции.

Зяббаров напомнил, что для аграриев в Татарстане действует ряд мер господдержки. Так, они могут претендовать на получение микрозаймов на сумму до пяти миллионов рублей сроком до двух лет на преодоление последствий засухи по льготной ставке от 1 до 4,5%. Кроме того, предусмотрена реструктуризация микрозаймов.

Ранее ФАН сообщал, что минэкономики Татарстана в два раза увеличило максимальный объем финансирования в рамках программы по субсидированию самозанятых. Теперь они смогут получать по 200 тысяч рублей.