Фельдшера скорой помощи избили в Набережных Челнах

Казань, 5 сентября. Прибывшую на вызов женщину-фельдшера избили в микрорайоне Новый город Набережных Челнов.

Издание «Челнинские известия» со ссылкой на источники информирует, что инцидент случился в квартире одного из домов 50-го комплекса в субботу вечером. На фельдшера набросилась мать пациентки и избила ее.

Подробности инцидента устанавливаются. Пострадавший медик намерена обратиться в правоохранительные органы в связи с произошедшим.

Более месяца назад стало известно, что уголовное дело за избиения врача скорой помощи завели на жителя Новосибирска. Инцидент произошел во время экстренного вызова для оказания помощи ребенку. Отец больного на входе в квартиру возмутился отсутствию бахил у бригады и на этой почве ударил фельдшера по голове.

Ранее сообщалось, что фельдшер успела спасти женщину после укуса шершня в Пермском крае. Медик смогла спасти пациентке жизнь несмотря на ее слабый пульс и отсутствующее давление.