Хоккеисты казанского «Ак Барса» будут играть в ретро-форме из пластика

Казань, 4 сентября. Хоккейный клуб «Ак Барс» из столицы Татарстана в стартовавшем новом сезоне по выходным и праздничным дням будет выступать в стилизованной черно-белой форме, в которой играли хоккеисты команды более 60 лет назад. Первый матч в аутентичной экипировке казанские хоккеисты проведут в субботу против китайского «Куньлуня».

«В выходные и праздничные дни нашего юбилейного 65-го сезона мы будем играть в аутентичной ретро-форме», — говорится в сообщении «Ак Барса» в Instagram.

Форма имеет черно-белую расцветку, на ней размещены аутентичная эмблема и исторический логотип объединения «Татнефть», который является спонсором клуба. Отличительной особенностью экипировки является то, что свитер изготовлен из переработанного пластика.

Первый матч в новой старой форме татарстанские хоккеисты проведут вечером 4 сентября против «Кунлуня». Кроме того, завтра в этой же экипировке они выйдут на лед на игру с нижегородским «Торпедо». В первом матче нового сезона «Ак Барс» обыграл финский «Йокерит» со счетом 3:0.

Ранее ФАН сообщал, что дирекция стадиона «Ак Барс Арена» подала в суд на футбольный клуб «Рубин». Компания намерена взыскать с команды долг за пользование спортивной площадкой в размере более 30 миллионов рублей.