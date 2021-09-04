Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 15:27
15:23
Происшествия
Подозреваемый в педофилии самарец сам выкопал могилу и нанес себе удар ножом
15:23
Происшествия
Мать и ребенок пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирске
15:22
Общество
Звезда трилогии «Шугалей» Кирилл Полухин рассказал о работе над главной ролью
15:22
Спорт
Олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит ЧМ по художественной гимнастике
15:20
Политика
Востоковед Вородин объяснил, почему талибы заявляют о захвате провинции Панджшер
15:18
Политика
Венгрия потребовала не превращать ЕС в "Соединенные Штаты Европы"
15:17
Спорт
Тхэквондист Зайнутдин Атаев принес России бронзу на Паралимпиаде в Токио
15:12
Общество
Доктор Мясников развеял распространенный миф о витаминах
15:07
Общество
Потеря обоняния и вкуса все реже встречаются у пациентов с коронавирусом
15:05
Общество
Ушел из жизни глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков
Все новости

Хоккеисты казанского «Ак Барса» будут играть в ретро-форме из пластика
Спорт
Хоккеисты казанского «Ак Барса» будут играть в ретро-форме из пластика
instagram.com  /  @hcakbars

Казань, 4 сентября. Хоккейный клуб «Ак Барс» из столицы Татарстана в стартовавшем новом сезоне по выходным и праздничным дням будет выступать в стилизованной черно-белой форме, в которой играли хоккеисты команды более 60 лет назад. Первый матч в аутентичной экипировке казанские хоккеисты проведут в субботу против китайского «Куньлуня».

«В выходные и праздничные дни нашего юбилейного 65-го сезона мы будем играть в аутентичной ретро-форме», — говорится в сообщении «Ак Барса» в Instagram.

Форма имеет черно-белую расцветку, на ней размещены аутентичная эмблема и исторический логотип объединения «Татнефть», который является спонсором клуба. Отличительной особенностью экипировки является то, что свитер изготовлен из переработанного пластика.

Первый матч в новой старой форме татарстанские хоккеисты проведут вечером 4 сентября против «Кунлуня». Кроме того, завтра в этой же экипировке они выйдут на лед на игру с нижегородским «Торпедо». В первом матче нового сезона «Ак Барс» обыграл финский «Йокерит» со счетом 3:0.

Ранее ФАН сообщал, что дирекция стадиона «Ак Барс Арена» подала в суд на футбольный клуб «Рубин». Компания намерена взыскать с команды долг за пользование спортивной площадкой в размере более 30 миллионов рублей.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Хоккеисты казанского «Ак Барса» будут играть в ретро-форме из пластика
россия татарстан ак барс татнефть ретро-форма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru