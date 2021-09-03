Камеры запечатлели, как убийца и жертва заходили в лифт казанской многоэтажки

Казань, 3 сентября. В распоряжении ГТРК «Татарстан» оказалось видео с камер наблюдения, на котором видно, как предполагаемый убийца заходит в грузовой лифт вместе со своей жертвой.

Судя по видеозаписи, мужчина добровольно зашел в лифт вместе с вооруженным подозреваемым. Они попробовали зайти сначала в пассажирский лифт, но открылся грузовой. Тогда они пошли туда, а подозреваемый начал снимать карабин из-за спины и взял в руки.

Напомним, в грузовом лифте дома по улице Минская в Казани обнаружили труп мужчины. Предположительно, его застрелили с близкого расстояния из карабина. На место сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов. В городе был объявлен план «Перехват».

Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам возле одного из местных торговых центров. Им оказался 36-летний житель Казани. По факту происшествия Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Убийство».