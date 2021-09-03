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Убийство в лифте казанского дома произошло из-за купюр «банка приколов»

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 13:03
Происшествия
Убийство в лифте казанского дома произошло из-за купюр «банка приколов»
Пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Казань, 3 сентября. Мужчина убил своего соседа на почве ссоры, произошедшей из-за купюр «банка приколов». Происшествие случилось между 14 и 15 этажами в доме на улице Минской.

По предварительной информации, мужчины ранее были знакомы. Они договаривались о продаже земельного участка стоимостью 4 миллиона рублей. Партнеры встретились в лифте для передачи денег. В итоге жертва увидела, что ей сунули вместо денег фальшивку. Между ними произошла ссора, в результате мошенник выстрелил в голову оппоненту. Тот скончался на месте.

Сотрудники МВД по Татарстану оперативно задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве. Для этого они объявили план «Перехват».

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