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Одну из казанских больниц эвакуировали из-за короткого замыкания

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 19:10
Происшествия
Одну из казанских больниц эвакуировали из-за короткого замыкания
Невские Новости

Казань, 2 сентября. В поликлинике №17 города Казань произошло короткое замыкание. В результате инцидента была проведена эвакуация, сообщила ФАН пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Короткое замыкание произошло в электрощите на первом этаже в отделении №2 больницы по улице Лазарева. Один из очевидцев ЧП незамедлительно вызвал пожарную службу.

К ликвидации огня были привлечены две пожарные машины. Всего было эвакуировано 40 человек. Как сообщили в региональном ведомстве МЧС РФ, никто не погиб и не пострадал.

Подобная ситуация произошла сегодня и в Петербурге. Более 400 студентов колледжа телекоммуникаций имени Э. Т. Кренкеля были эвакуированы из-за возгорания в одной из аудиторий.

 

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пожар больница эвакуация возгорание короткое замыкание
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