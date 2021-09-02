Одну из казанских больниц эвакуировали из-за короткого замыкания

Казань, 2 сентября. В поликлинике №17 города Казань произошло короткое замыкание. В результате инцидента была проведена эвакуация, сообщила ФАН пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Короткое замыкание произошло в электрощите на первом этаже в отделении №2 больницы по улице Лазарева. Один из очевидцев ЧП незамедлительно вызвал пожарную службу.

К ликвидации огня были привлечены две пожарные машины. Всего было эвакуировано 40 человек. Как сообщили в региональном ведомстве МЧС РФ, никто не погиб и не пострадал.

Подобная ситуация произошла сегодня и в Петербурге. Более 400 студентов колледжа телекоммуникаций имени Э. Т. Кренкеля были эвакуированы из-за возгорания в одной из аудиторий.