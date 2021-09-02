В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства мужчины в подъезде жилого дома

Казань, 2 сентября. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Казани. Его подозревают в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено с огнестрельным ранением.

Преступление было совершено на лестничной площадке между 14 и 15 этажами одного из домов по улице Минской города Казани. Подозреваемый выстрелил в голову потерпевшего из охотничьего ружья «Сайга», в результате чего тот скончался.

В ходе следственных мероприятий был задержан 36-летний житель Казани. Специалисты пытаются установить причины и обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Фигуранту грозит тюремное заключение. Расследование преступления продолжается.