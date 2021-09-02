Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 16:14
16:14
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз прочитает стихи на курорте под Калининградом
16:08
Экономика
Пользователи по всему миру зафиксировали сбои в работе Instagram
16:04
Общество
Певица Валерия показала фотографию времен начальной школы
16:03
Общество
Шугалей раскрыл истинную причину пребывания американцев в Афганистане
16:02
Общество
Сильные ливни с градом в ближайшие сутки обрушатся на Дагестан
16:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: что нужно знать туристу в Сирии
16:00
Весь мир
«Хезболла» теряет контроль: почему ливанцы изменили отношение к шиитской организации
15:59
Политика
Польша ввела режим ЧП на границе с Белоруссией
15:56
Происшествия
Названа вероятная причина крушения вертолета у острова Мудьюг
15:55
Общество
Президент России высказался об оттоке населения с Дальнего Востока
Все новости

В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства мужчины в подъезде жилого дома

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 15:36
Происшествия
В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства мужчины в подъезде жилого дома
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Казань, 2 сентября. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Казани. Его подозревают в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено с огнестрельным ранением.

Преступление было совершено на лестничной площадке между 14 и 15 этажами одного из домов по улице Минской города Казани. Подозреваемый выстрелил в голову потерпевшего из охотничьего ружья «Сайга», в результате чего тот скончался.

В ходе следственных мероприятий был задержан 36-летний житель Казани. Специалисты пытаются установить причины и обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Фигуранту грозит тюремное заключение. Расследование преступления продолжается.

 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Татарстане возбудили уголовное дело после убийства мужчины в подъезде жилого дома
полиция пистолет убил
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru