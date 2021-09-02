Труп мужчины с огнестрельным ранением нашли в подъезде жилого дома в Казани

Казань, 2 сентября. Тело мужчины с огнестрельным ранением в область головы обнаружили на 15-ом этаже в одной из многоэтажек на Минской улице Казани. Предполагаемый убийца задержан правоохранителями.

По информации очевидцев трагедии, после совершения преступления стрелок скрылся на автомобиле «Лада Ларгус». По городу был объявлен план «Перехват».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Предположительно, мужчина совершил выстрел из охотничьего ружья «Сайга», сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сейчас с задержанным работают следователи и выясняют обстоятельства, а также мотивы совершенного преступления. Назначен ряд экспертиз и иных следственных действий. Возбуждено уголовное дело.