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Труп мужчины с огнестрельным ранением нашли в подъезде жилого дома в Казани

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 15:20
Происшествия
Труп мужчины с огнестрельным ранением нашли в подъезде жилого дома в Казани
pixabay.com  /  PD

Казань, 2 сентября. Тело мужчины с огнестрельным ранением в область головы обнаружили на 15-ом этаже в одной из многоэтажек на Минской улице Казани. Предполагаемый убийца задержан правоохранителями.

По информации очевидцев трагедии, после совершения преступления стрелок скрылся на автомобиле «Лада Ларгус». По городу был объявлен план «Перехват».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Предположительно, мужчина совершил выстрел из охотничьего ружья «Сайга», сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Сейчас с задержанным работают следователи и выясняют обстоятельства, а также мотивы совершенного преступления. Назначен ряд экспертиз и иных следственных действий. Возбуждено уголовное дело.

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