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В казанской гимназии проходит День знаний спустя три месяца после стрельбы
Общество
В казанской гимназии проходит День знаний спустя три месяца после стрельбы
Невские Новости

Казань, 1 сентября. Казанская гимназия №175 открыла двери для своих учеников спустя 113 дней после трагедии 11 мая. Прозвенел первый звонок, дети сели за парты.

После стрельбы в здании учебного заведения провели капитальный ремонт. Вместо класса, в котором Ильназ Галявиев расстрелял учеников и учителей, теперь находится рекреационная зона — в память о погибших там установили девять круглых ламп. Там, где раньше была спортивный зал, теперь располагается коворкинг, а в школьной пристройке построили бассейн.

Напомним, что трагедия произошла 11 мая этого года. Ильназ Галявиев начал стрельбу в одной из казанских гимназий. Также он активировал самодельную взрывчатку на входе в здание учебного учреждения. В результате ЧП погибли девять человек, семеро из которых — ученики. Еще 32 человека пострадали.

Ученикам московских школ, их родителям, а также студентам колледжей предложили поздравить своих педагогов с 1 сентября виртуальной открыткой, сообщало информационное агентство РИАМО.

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