Жители Казани приняли участие в забеге на шпильках

Казань, 30 августа. Забег в туфлях на высоких каблуках провели на Кремлевской набережной в Казани. Участницы должны были пробежать 60 метров на шпильках.

Обязательным условием для участия в забеге была высота каблука, которая не должна быть менее 10 сантиметров. Также к соревнованию не допускались девушки моложе 16 лет.

Участницы должны были преодолеть 60 метровую дистанцию в необычной для бега обуви. Все девушки финишировали без травм. Победительница забега преодолела положенное расстояние за 11,7 секунды.

В качестве главного приза она получила сертификат на 30 тысяч рублей. Девушка может воспользоваться им в одном из обувных магазинов Казани.

Как ранее сообщалось, в Москве прошел забег в поддержку раннего выявления рака. Жители района Коньково приняли участие в спортивном мероприятии, приуроченном к важности диагностики онкологических заболеваний.