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«Упрямый» таксист попал под колеса поезда в Татарстане
Происшествия
«Упрямый» таксист попал под колеса поезда в Татарстане
Федеральное агентство новостей  / 

Казань, 2 сентября. Нежелание пропустить железнодорожный состав привело водителя такси к столкновению с многотонным поездом. Инцидент произошел на переезде в районе станции «Киндери» у села Высокая гора Республики Татарстан. Происходящее на камеры мобильных телефонов запечатлели очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, как таксист до последнего пытался опередить медленно идущий поезд. Несмотря на низкую скорость движения состава, легковушке не удалось проскочить переезд. В результате столкновения железнодорожный тягач протащил Volkswagen Polo на несколько метров вперед.

Автомобиль получил серьезные механические повреждения кузова. Водитель и пассажиры отделались лишь испугом.

В последний день лета под колесами поезда погиб 55-летний житель Новосибирска. Уточняется, что мужчина был пьян и случайно упал на рельсы перед идущим составом. Тяжелые травмы не оставили пешеходу шансов на выживание.

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россия казань татарстан поезд такси жд
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