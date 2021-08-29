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Тела двух человек нашли в частном доме после пожара в Казани
Происшествия
Тела двух человек нашли в частном доме после пожара в Казани
39.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ

Казань, 29 августа. Мужчина и женщина погибли при пожаре в поселке Сухая Река. Личности погибших устанавливаются.

Согласно данным регионального ГУ МЧС, возгорание произошло накануне вечером. Спасатели тушили пламя в частном доме на Песочной улице. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Также полностью выгорел легковой автомобиль, который стоял около постройки.

Во время разбора завалов спасатели нашли тела двух человек. Предварительной причиной происшествия названо неосторожное обращение с огнем.

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге. СК начал проверку по факту возгорания в многоквартирном доме, повлекшем смерть двух горожан.

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