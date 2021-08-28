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Ветеран МВД вытащил из воды тонущего в Каме семилетнего мальчика
Происшествия
Ветеран МВД вытащил из воды тонущего в Каме семилетнего мальчика
Пресс-служба правительства НАО

Казань, 28 августа. Ветеран МВД спас семилетнего мальчика, который едва не утонул в реке Кама. Инцидент произошел возле старого пляжа в Чистополе.

Мужчина ловил рыбу и услышал крики знакомого, что кто-то тонет. Ветеран стал всматриваться в реку и увидел голову ребенка, которая через несколько секунд скрылась под водой. Бывший полицейский стремительно прибежал на помощь и нырнул в воду.

По словам спасителя, ребенок шагнул в яму и ушел под воду. Он вытащил мальчика на берег и оказал первую помощь. После вызвал скорую помощь. Медики забрали юного пациента в больницу. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Школьник из Иркутской области ранее спас дядю и получил подарок от МЧС. Мужчина отправился на рыбалку с племянником, но упал со скалистого берега реки Лена и потерял сознание.

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мвд медики кама
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