Сошедший с рельсов трамвай в Казани врезался в грузовой автомобиль

Казань, 27 августа. Трамвай сошел с рельсов в Казани и на полной скорости протаранил находившуюся на дороге грузовую «газель». Инцидент произошел на улице Гвардейская.

Удар оказался достаточно сильным, в связи с чем грузовой автомобиль перевернулся и лишился кузова. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи осмотрели водителя машины и приняли решение о его госпитализации, сообщает старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По факту ЧП с участием трамвая прокуратура Казани организовала проверку. Надзорный орган оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее трамвай сгорел на юго-востоке Нижнего Тагила. Очевидцы сняли охваченный огнем общественный транспорт на видео и выложили в социальные сети.