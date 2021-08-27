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Сошедший с рельсов трамвай в Казани врезался в грузовой автомобиль
Происшествия
Сошедший с рельсов трамвай в Казани врезался в грузовой автомобиль
vk.com  /  Максим Максимов

Казань, 27 августа. Трамвай сошел с рельсов в Казани и на полной скорости протаранил находившуюся на дороге грузовую «газель». Инцидент произошел на улице Гвардейская.

Удар оказался достаточно сильным, в связи с чем грузовой автомобиль перевернулся и лишился кузова. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи осмотрели водителя машины и приняли решение о его госпитализации, сообщает старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По факту ЧП с участием трамвая прокуратура Казани организовала проверку. Надзорный орган оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее трамвай сгорел на юго-востоке Нижнего Тагила. Очевидцы сняли охваченный огнем общественный транспорт на видео и выложили в социальные сети.

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казань татарстан трамвай сошел с рельсов
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